Задержанную по делу о теракте в Москве завербовали через романтическое общение в интернете

Подозреваемую в подготовке теракта против сотрудника Минобороны в Москве завербовали через романтическое общение в интернете. По данным ФСБ, 23-летняя жительница Ростовской области арендовала в столице квартиру, из которой велось наблюдение за военнослужащим.

Следствие также считает, что она подготовила жилье для предполагаемого исполнителя теракта. Во время задержания у нее изъяли телефон с перепиской с куратором, а в квартире обнаружили камеры, направленные на подъезд военнослужащего. Девушка дала признательные показания.

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