Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:15

Происшествия

Задержанную по делу о теракте в Москве завербовали через романтическое общение в интернете

Задержанную по делу о теракте в Москве завербовали через романтическое общение в интернете

Собянин сообщил о ликвидации уже 10 беспилотников, летевших на Москву

Эксперт рассказал, как вербовщикам удается обманывать людей

Эксперт рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян для совершения терактов

Военный эксперт рассказал, на что опирается ФСБ при предотвращении терактов

Эксперт по кибербезопасности назвал роль ИИ в вербовке россиян

"Московский патруль": на МЖД с начала года погибли 19 зацеперов

"Московский патруль": суд в Москве огласил приговор подпольным торговцам оружием

ФСБ предотвратила попытки провести беспрецедентные по масштабу теракты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

Подозреваемую в подготовке теракта против сотрудника Минобороны в Москве завербовали через романтическое общение в интернете. По данным ФСБ, 23-летняя жительница Ростовской области арендовала в столице квартиру, из которой велось наблюдение за военнослужащим.

Следствие также считает, что она подготовила жилье для предполагаемого исполнителя теракта. Во время задержания у нее изъяли телефон с перепиской с куратором, а в квартире обнаружили камеры, направленные на подъезд военнослужащего. Девушка дала признательные показания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Налетова

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика