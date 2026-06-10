Новости регионов: автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов в Екатеринбурге. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три пострадавших госпитализированы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили пострадавшую от атаки ВСУ панораму "Оборона Севастополя". В организации заявили, что не имеют доступа к музею и не могут узнать все подробности.

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