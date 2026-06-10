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10 июня, 23:30

Происшествия

Новости регионов: автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

Новости регионов: автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

ДТП произошло в районе 90-го км МКАД

Музей-панорама "Оборона Севастополя" заявил о намеренной атаке ВСУ

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Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов в Екатеринбурге. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три пострадавших госпитализированы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили пострадавшую от атаки ВСУ панораму "Оборона Севастополя". В организации заявили, что не имеют доступа к музею и не могут узнать все подробности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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