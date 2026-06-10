Roblox стал доступен российским пользователям

Roblox снова стал доступен российским пользователям. Об этом сообщает Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности.

Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних игроков. Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрасту. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.