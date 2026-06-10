10 июня, 19:15Технологии
Roblox стал доступен российским пользователям
Roblox снова стал доступен российским пользователям. Об этом сообщает Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности.
Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних игроков. Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрасту. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.
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