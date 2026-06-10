Москвичка подверглась преследованию таксиста после оценки в приложении

Низкая оценка в приложении такси закончилась для москвички преследованием со стороны водителя. Девушка утверждает, что после поездки с агрессивным таксистом, которому она поставила одну звезду, он начал угрожать ей по телефону.

После очередного инцидента, когда мужчина, по словам москвички, ломился к ней в дверь, она обратилась в службу поддержки сервиса такси. Там водителю ограничили доступ к платформе на 5 лет. В свою очередь, таксист отрицает обвинения, заявляя, что девушка сама оставила ему номер телефона.

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