Врачи в Москве спасли ребенка с химическим ожогом, вызванным комнатным растением

Московские врачи спасли ребенка с химическим ожогом II степени, который был вызван комнатным растением, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Шестилетняя девочка оторвала листок молочая, его сок попал на руки и лицо. На коже появились покраснения, мелкие пузыри и участки с отслоением верхнего слоя эпидермиса, а также отек век. Ребенка экстренно доставили в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского.

Детский хирург ожогового отделения № 1 Александр Бусуков рассказал, что в первую очередь пострадавшему ребенку обработали ожоговые раны антисептиком, после чего на поврежденные участки кожи нанесли антибактериальный крем.

"Параллельно проводили противоотечную и противовоспалительную терапию. Через несколько дней девочку выписали под амбулаторное наблюдение травматолога", – добавил врач.

В департаменте предупредили, что перед покупкой домашних растений стоит изучить их свойства, поскольку многие из них ядовиты. Опасные цветы следует держать в местах, недоступных для детей и животных. При уходе за растениями лучше надевать перчатки и после этого тщательно мыть руки.

После попадания сока растения на кожу или слизистые оболочки пораженные участки нужно промыть. При появлении тревожных симптомов, таких как рвота, головокружение или отеки, следует обратиться в больницу.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь повредил глаз. Инородное тело прошло через нижнюю глазничную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку, после чего остановилось в основной пазухе.

