Новый съезд с МСД на Каширское шоссе открыли в Москве

Новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе открыли в Москве. Он позволяет водителям выезжать в сторону МКАД без объезда через Каспийскую улицу и разворота на шоссе.

Всего с начала года в столице построили более 60 километров дорог. Среди крупных проектов также новые развязки в районе Южной рокады, соединение Каширского шоссе с Елецкой улицей и участок Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой.

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