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09 ноября, 17:15

Город

Эксперт рассказал, почему опавшую листву не убирают полностью в московских парках

Эксперт рассказал, почему опавшую листву не убирают полностью в московских парках

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Опавшая листва обеспечивает деревья необходимыми питательными веществами и покрывает до 80% их потребности в питании за год. Об этом рассказал президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков.

По его словам, в листьях содержатся азот, калий, фосфор и кальций, поэтому в парках и лесопарках их не убирают полностью. При этом на дорогах и других городских территориях листву очищают, поскольку она может стать дополнительным источником грязи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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