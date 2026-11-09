Эксперт рассказал, почему опавшую листву не убирают полностью в московских парках

Опавшая листва обеспечивает деревья необходимыми питательными веществами и покрывает до 80% их потребности в питании за год. Об этом рассказал президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков.

По его словам, в листьях содержатся азот, калий, фосфор и кальций, поэтому в парках и лесопарках их не убирают полностью. При этом на дорогах и других городских территориях листву очищают, поскольку она может стать дополнительным источником грязи.

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