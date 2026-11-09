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09 ноября, 22:15

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Центр рассеянного склероза откроют в больнице имени Филатова в Москве

Центр рассеянного склероза откроют в больнице имени Филатова в Москве

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Межокружной центр рассеянного склероза откроют в консультативно-диагностическом центре больницы имени Филатова. Сейчас в стационаре комплексно модернизируют роддом, консультативно-диагностический центр и главное здание.

В главном корпусе разместят два отделения неврологии, а также обновят другие подразделения. В роддоме оборудуют операционную и два изолированных родовых зала. При этом больница продолжает принимать пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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