Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Спортсменка получила ожоги во время пожара в жилом доме на улице Багрицкого. По данным справочной службы больницы, ей провели операцию.

По предварительной информации, Шурочкина разжигала биокамин, когда на нее перекинулось пламя. Спортсменка выбежала в коридор и позвала на помощь. Прибывшие спасатели потушили горевшие мебель и вещи.

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