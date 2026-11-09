09 ноября, 12:15Происшествия
Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара
Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Спортсменка получила ожоги во время пожара в жилом доме на улице Багрицкого. По данным справочной службы больницы, ей провели операцию.
По предварительной информации, Шурочкина разжигала биокамин, когда на нее перекинулось пламя. Спортсменка выбежала в коридор и позвала на помощь. Прибывшие спасатели потушили горевшие мебель и вещи.
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