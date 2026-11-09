Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 08:00

Спорт

Новости спорта: молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

Новости спорта: молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

На обновленном стадионе имени Стрельцова прошел первый футбольный матч

Москвичей пригласили на бесплатные спортивные тренировки

Забег "Вместе" на ВДНХ собрал около 1,5 тысячи участников

Российские батутисты выиграли командный зачет чемпионата мира в Китае

Бой боксеров в Стамбуле закончился массовой дракой

В Москве стартовали 19-е Георгиевские игры среди православной молодежи

"Интервью": Яна Батыршина – о воспитании детей

Некоторые участники забега на ВДНХ вышли на старт в национальных костюмах

Дворец гимнастики Ирины Винер принимает финал Кубка сильнейших

Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего. Турнир проходил в Санкт-Петербурге. В заключительном матче россияне обыграли сверстников из Белоруссии со счетом 6:2.

Боксер Мурад Алиев устроил потасовку в Турции после победы в поединке. После завоевания чемпионского пояса он показал зрителям неприличный жест, что спровоцировало массовую драку.

Дракой начался матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостон Брюинз" и "Флорида Пантерз". Сразу после стартового вбрасывания Никита Задоров и Брэди Ткачук сбросили перчатки и обменялись ударами. В концовке Задоров повалил соперника на лед и сбил с него шлем. После этого вмешались судьи и удалили обоих хоккеистов на 5 минут.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика