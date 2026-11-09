Новости спорта: молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего. Турнир проходил в Санкт-Петербурге. В заключительном матче россияне обыграли сверстников из Белоруссии со счетом 6:2.

Боксер Мурад Алиев устроил потасовку в Турции после победы в поединке. После завоевания чемпионского пояса он показал зрителям неприличный жест, что спровоцировало массовую драку.

Дракой начался матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостон Брюинз" и "Флорида Пантерз". Сразу после стартового вбрасывания Никита Задоров и Брэди Ткачук сбросили перчатки и обменялись ударами. В концовке Задоров повалил соперника на лед и сбил с него шлем. После этого вмешались судьи и удалили обоих хоккеистов на 5 минут.

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