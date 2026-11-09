Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 9 ноября

Посетить музей-панораму "Бородинская битва", посмотреть семейное фэнтези "Чудо-юдо" или побывать на спектакле "На Трубе" можно в Москве 9 ноября.

В музее представлена панорама "Бородино", а также коллекция предметов той эпохи. В кинотеатрах столицы покажут фильм "Чудо-юдо" о поисках магии и любви. Спектакль "На Трубе" пройдет в Театре на Трубной в 19:00. В постановке артисты представят мифы и легенды конца 19 века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.