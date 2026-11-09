В МВД назвали признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД

В МВД рассказали, как отличить поддельный штраф за нарушение ПДД от настоящего. Одним из признаков мошенничества является получение уведомления по электронной почте или в мессенджере. Настоящий штраф появляется в личном кабинете на "Госуслугах" или на сайте ГИБДД.

Также в ведомстве советуют проверять платежную квитанцию. В ней в качестве получателя должно быть указано только управление Федерального казначейства, а не физическое лицо или корпоративный счет.

Кроме того, настоящий штраф содержит уникальный идентификатор начисления из 20 или 25 цифр. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.