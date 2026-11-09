Москвичам напомнили, как не стать жертвой мошенников в сезон распродаж

В сезон осенних распродаж, когда вместе с любителями скидок активизируются и мошенники, важно помнить об элементарных правилах безопасности. О некоторых из них напомнили на столичном портале потребителя.

Перед покупкой в интернет-магазине необходимо проверить его надежность. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам и лучше избегать предоплаты.

Также следует использовать надежные пароли при создании аккаунта, не передавать реквизиты счетов и карт через электронную почту или по телефону, а для самих покупок оформить дополнительную или виртуальную карту с ограниченным лимитом средств.

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