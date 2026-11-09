Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Для возведения моста-паруса в Мнёвниковской пойме строители освоили технологию производства особо прочных стальных листов. Мост сооружается с уникальной вантовой системой: тросы от 88-метрового пилона крепятся к пролетному строению. Монтаж самого "паруса" и пролетов завершился, одновременно смонтирован пилон. Основные этапы планируют завершить в этом году.

"Сегодня в столице возводят более 155 объектов социальной инфраструктуры. Новые школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные центры создают комфортную городскую среду – это особенно важно при формировании новых жилых районов. Сейчас в Москве строят 101 образовательное учреждение площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. В будущем они смогут принять 65 тысяч воспитанников и школьников. Кроме того, в городе возводится 39 спортивных и культурных центров площадью свыше 899 тысяч квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Основные конструкции станции метро "Гольяново" готовы более чем на 35%. Уложено свыше 10,2 тысячи кубометров бетона на платформе и в первом вестибюле. Продолжаются земляные работы на участках оборотных тупиков и второго вестибюля.