Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 28 ноября новые выделенные полосы обустроят на 5 улицах Москвы. При их обустройстве сделали переразметку, при этом количество рядов для автомобилей осталось тем же. Развитие сети выделенных полос обеспечит комфорт для всех участников движения без снижения пропускной способности.

"К концу 2026 года первый в России беспилотный поезд начнет постоянно курсировать на БКЛ. Он будет ходить в графике вместе с другими поездами без пассажиров и с учетом стандартных интервалов московского метро – 90 секунд в самые востребованные часы. В 2027 году начнутся тестовые поездки с пассажирами. К 2030 году запустим первую полностью беспилотную линию метро – БКЛ, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ноябре заработают 5 новых остановок общественного транспорта в ЮЗАО, САО и ВАО. Пассажиры смогут быстрее добираться до мест остановки наземного транспорта и экономить время в пути.