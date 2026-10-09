Мэр Москвы: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

Новый путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления соединит улицы Менжинского и Дудинку в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Строительство улучшит транспортную доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов. На данный момент готовы три опоры и подпорные стены, также строители провели первую надвижку пролетного строения. В рамках проекта построят и реконструируют более 4 километров дорог.

Завершить работы планируют в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.