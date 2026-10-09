09 октября, 10:45Мэр Москвы
Собянин: создаем московский стандарт непрерывного образования для взрослых
В Москве создается стандарт непрерывного образования для взрослых, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
По словам мэра, такой подход одновременно решает задачи жителей, бизнеса и города. Непрерывное образование дает возможность обновлять навыки, повышать квалификацию или осваивать новую специальность. Ядром московского стандарта непрерывного образования стал центр "Профессии будущего" в Печатниках. Уже больше 100 тысяч человек получили там новую профессию или повысили квалификацию.
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