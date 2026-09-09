Российско-вьетнамский научно-технологический форум завершился в Москве. На мероприятии представили инновационную систему компьютерного зрения для городской инфраструктуры. Такая разработка поможет повысить уровень безопасности.

Концепция умных и безопасных городов базируется на нейросетевых комплексах видеонаблюдения. Они способны в режиме реального времени распознавать лица и номера машин. Используют такую систему на улицах, административных объектах и в общественных пространствах.

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