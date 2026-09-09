09 сентября, 23:45Технологии
Российско-вьетнамский научно-технологический форум завершился в Москве
Российско-вьетнамский научно-технологический форум завершился в Москве. На мероприятии представили инновационную систему компьютерного зрения для городской инфраструктуры. Такая разработка поможет повысить уровень безопасности.
Концепция умных и безопасных городов базируется на нейросетевых комплексах видеонаблюдения. Они способны в режиме реального времени распознавать лица и номера машин. Используют такую систему на улицах, административных объектах и в общественных пространствах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.