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04 августа, 13:15

Технологии

Телеканал Москва 24 провел опрос о работе сайтов банков через зарубежные браузеры

Телеканал Москва 24 провел опрос о работе сайтов банков через зарубежные браузеры

Телеканал Москва 24 запустил опрос о работе российских банков через зарубежные браузеры

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Телеканал Москва 24 провел опрос в социальных сетях о работе российских банков через зарубежные браузеры. В голосовании приняли участие 1 342 человека.

52% участников сообщили, что сайты банков работают штатно. Еще 48% заявили, что страницы не загружаются и требуют установки сертификата безопасности.

Некоторые пользователи также рассказали о трудностях со входом на сайт ФНС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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