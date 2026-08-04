Телеканал Москва 24 провел опрос о работе сайтов банков через зарубежные браузеры

Телеканал Москва 24 провел опрос в социальных сетях о работе российских банков через зарубежные браузеры. В голосовании приняли участие 1 342 человека.

52% участников сообщили, что сайты банков работают штатно. Еще 48% заявили, что страницы не загружаются и требуют установки сертификата безопасности.

Некоторые пользователи также рассказали о трудностях со входом на сайт ФНС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.