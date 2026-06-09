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09 июня, 21:15

Политика

Госдума ввела штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы

Госдума ввела штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы

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Госдума ввела штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Закон приняли во втором и третьем чтениях.

Теперь тех, кто не исполнит требование авторизации через российский номер телефона, портал "Госуслуги", биометрическую систему или же другую отечественную платформу, ждет штраф.

Что это означает для обычных пользователей? Можно ли отключить почтовый сервис? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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