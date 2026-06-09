09 июня, 21:15Политика
Госдума ввела штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы
Госдума ввела штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Закон приняли во втором и третьем чтениях.
Теперь тех, кто не исполнит требование авторизации через российский номер телефона, портал "Госуслуги", биометрическую систему или же другую отечественную платформу, ждет штраф.
Что это означает для обычных пользователей? Можно ли отключить почтовый сервис? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.