Пользователям зарубежных браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Safari может быть недоступен доступ к сайтам некоторых российских банков из-за особенностей работы сертификатов безопасности.

Самый простой способ решить проблему – установить "Яндекс. Браузер", считает разработчик искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.

По его словам, браузер адаптирован для работы в российском сегменте интернета и поддерживает российские сертификаты безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.