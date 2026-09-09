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09 сентября, 23:00

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Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" открыли после модернизации

Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" открыли после модернизации

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Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ открыли после модернизации. Днем он работает в режиме инсталляции, а вечером становится площадкой для свето-музыкальных представлений.

Изначально фонтан на площади Промышленности был газонным бассейном. Открыли его в 1967 году. Лишь почти полвека спустя в чашу вмонтировали веерную композицию, которая выпускала четырехметровые струи воды. Теперь напор стал сильнее сильнее – до 35 метров в высоту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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