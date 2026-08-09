Собянин: около 1 млн москвичей переедут в новые квартиры благодаря реновации

Одной из основных задач московских строителей считается выполнение планов по программе реновации. Благодаря ей в новые квартиры переедут порядка 1 миллиона москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, только в этом году ввели в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья и это стало рекордом за 9 лет реализации программы. Полностью расселили уже больше 140 домов. Cейчас в процессе переезда больше 32 тысяч человек. Всего в программу реновации включены почти 5 тысяч 200 домов.

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