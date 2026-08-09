В России появился тренд на временное трудоустройство в отпуске

На рынке труда в России набирает обороты новый тренд – временное трудоустройства на время отпуска на основном месте работы. Такая деятельность не регламентируется законом. В условиях кадрового дефицита находит спрос и со стороны соискателей, и со стороны компаний.

Временную или проектную работу можно найти на 2–4 недели, оформив договор ГПХ, самозанятость или устроившись по совместительству.

Какие сферы нуждаются в таких работниках? На какой доход можно рассчитывать? Как непрерывная трудовая деятельность влияет на наше психическое здоровье?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.