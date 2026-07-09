Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей

С марта 2027 года выпускники колледжей и вузов в России смогут проходить оплачиваемую стажировку в организациях. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Молодые специалисты смогут заключать срочный трудовой договор с компанией в течение года после получения образования. При этом срок будет приостанавливаться на период военной службы, декретного отпуска и временной нетрудоспособности. Продолжительность стажировки составит не более 6 месяцев.

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