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09 июля, 07:45

Политика

Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей

Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей

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С марта 2027 года выпускники колледжей и вузов в России смогут проходить оплачиваемую стажировку в организациях. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Молодые специалисты смогут заключать срочный трудовой договор с компанией в течение года после получения образования. При этом срок будет приостанавливаться на период военной службы, декретного отпуска и временной нетрудоспособности. Продолжительность стажировки составит не более 6 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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