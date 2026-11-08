В Москве велосипедиста будут судить за повреждение двух шлагбаумов

В Москве велосипедист предстанет перед судом за повреждение двух шлагбаумов. По данным столичной прокуратуры, мужчина не захотел объезжать препятствие и выломал конструкцию. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На обратном пути велосипедист сломал еще один шлагбаум. Мужчина возместил ущерб, но все равно предстанет перед судом. В свое оправдание он заявил, что в тот вечер был нетрезв.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.