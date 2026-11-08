Геймеры начали массово брать отпуска на время выхода GTA VI

Геймеры стали отпрашиваться с работы, чтобы поиграть в GTA VI. Фанаты планируют брать отпуска и отгулы к выходу новой части игры. В США сотрудники стали обращаться к работодателям с такими просьбами на 20% чаще.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября, спустя 13 лет после выхода предыдущей части. Среди других ожидаемых новинок – World of Warcraft: Forever и ремейк Legend of Zelda.

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