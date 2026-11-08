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08 ноября, 09:30

Общество

Пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, преодолела 8 тысяч километров

Пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, преодолела 8 тысяч километров

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Семейная пара Павел Шабалин и Тамара Погосян, которая идет пешком из Москвы во Владивосток, преодолела более 8 тысяч километров за 293 дня путешествия. До конечной точки маршрута им осталось пройти чуть больше 1,6 тысячи километров.

Павел и Тамара стартовали с Красной площади 19 января 2026 года. Всего они планируют преодолеть около 9,5 тысячи километров и добраться до Владивостока в апреле 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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