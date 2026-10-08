В России изменится порядок индексации социальных выплат с 2027 года

С 2027 года в России изменится порядок индексации социальных выплат, а также вырастут размеры пособий, пенсий и материнского капитала. В первую очередь повысят страховые пенсии по старости, предварительно на 6,8%.

Также увеличится материнский капитал. За первого ребенка он составит около 780 тысяч рублей, за второго и последующих – около 1 миллиона 30 тысяч рублей. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и другие цели.

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