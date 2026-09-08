Венгрия высылает 10 российских дипломатов

Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Их деятельность назвали несовместимой со статусом дипломата. Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Как указала глава МИД, решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Необходимый диалог продолжится. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва ответит Будапешту жестко и болезненно.

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