В России предложили увеличить наказания для нарушителей ПДД

В России могут увеличить в 2 раза штрафы для водителей, которые совершили более 50 нарушений ПДД в год, а также в 3 раза для тех, у кого свыше 100 нарушений. Такие меры предложили в Национальном автомобильном союзе. Соответствующее письмо отправили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Полагают, что только так можно воздействовать на водителей, которых не пугают действующие штрафы.

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