Путин поручил ускорить обеспечение Крыма бензином и дизелем

Владимир Путин поручил оперативно принимать решения по обеспечению Крыма бензином и дизелем, а также призвал крупные нефтяные компании поставлять топливо независимым АЗС. Президент отметил, что возникшие трудности носят временный характер.

Ситуация с топливом в России частично стабилизировалась, но остается непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов, продолжится увеличение производства топлива, а также действуют запреты на экспорт отдельных видов топлива.

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