Количество многодетных семей в Москве выросло в четыре раза за 15 лет

Количество многодетных семей в Москве за последние 15 лет выросло почти в четыре раза. В таких семьях воспитываются более 630 тысяч детей. Для них в городе действуют меры поддержки, включая выплаты, льготы и бесплатные возможности для занятий детей.

В столице также проживают почти 30 тысяч супружеских пар, которые отметили золотую свадьбу. Для таких семей предусмотрена единовременная выплата от правительства Москвы. Кроме финансовой поддержки, город реализует программы для семей разных поколений, в том числе в рамках проекта "Московское долголетие".

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