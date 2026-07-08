Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 22:30

Происшествия

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит ситуацию с семьей из Алтуфьевского района

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит ситуацию с семьей из Алтуфьевского района

Новости мира: юг Европы охватили лесные пожары на фоне аномальной жары

В соцсетях появилось видео, как москвич бросил кирпич в авто бывшей супруги

Новости мира: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Виновникам аварий с дорогими авто грозят выплаты сверх лимита ОСАГО

Москвич разбил машину бывшей жены кирпичом из-за ревности

В Нью-Йорке небоскреб оказался под угрозой обрушения

"Московский патруль": 17-летнего москвича ограбили при попытке купить криптовалюту

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за нападение на инспектора в метро

"Московский патруль": мужчина вытолкнул из окна девушку на востоке Москвы

В Алтуфьевском районе Москвы комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о постановке семьи на профилактический учет после инцидента с публичным наказанием ребенка. Видео, на котором мать поставила сына на колени, вызвало осуждение в социальных сетях.

В интервью мать мальчика объяснила, что ребенок таким образом умолял ее не выбрасывать велосипед. По ее словам, пригрозить такой мерой пришлось в целях безопасности, так как сын сбивал людей и летел под самокаты. Женщина также отметила, что у нее есть ребенок-инвалид и она испытывает фоновый стресс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоНаиль ГубаевЕлизавета Борисова

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика