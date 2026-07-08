Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит ситуацию с семьей из Алтуфьевского района

В Алтуфьевском районе Москвы комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о постановке семьи на профилактический учет после инцидента с публичным наказанием ребенка. Видео, на котором мать поставила сына на колени, вызвало осуждение в социальных сетях.

В интервью мать мальчика объяснила, что ребенок таким образом умолял ее не выбрасывать велосипед. По ее словам, пригрозить такой мерой пришлось в целях безопасности, так как сын сбивал людей и летел под самокаты. Женщина также отметила, что у нее есть ребенок-инвалид и она испытывает фоновый стресс.

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