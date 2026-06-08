Веревочные парки начали набирать популярность у москвичей

У москвичей набирают популярность веревочные парки. Перед началом маршрута инструкторы проводят тщательную проверку страховки, каски и экипировки. Уверенность в безопасности является самым важным при прохождении трассы.

В профессиональных веревочных парках безопасность контролируют инструкторы. Страховка является главным элементом веревочного парка. На берегах рек и озер летом часто появляются самодельные тарзанки, надежность которых никто не проверяет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.