31 мая, 09:30
Более половины москвичей готовы арендовать жилье на время отключения горячей воды
Более половины москвичей готовы арендовать жилье на время отключения горячей воды. Некоторые горожане снимают квартиры посуточно самостоятельно или вместе с друзьями и соседями, чтобы пользоваться душем в период профилактических работ.
По данным опроса, около трети россиян готовы временно переехать на время отключения горячей воды, а у 6% такой опыт уже есть. Риелторы отмечают, что чаще всего такой вариант выбирают люди от 18 до 34 лет. Стоимость посуточной аренды в Москве составляет в среднем от 3 до 8 тысяч рублей в сутки в зависимости от района.
