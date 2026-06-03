"Миллион вопросов": эксперт рассказал, почему горячую воду отключают на 2 недели в жару

Почему именно в жару отключают горячую воду на две недели? Кто отвечает за раскаленные детские площадки и сухие газоны во дворе? Как заставить управляющую компанию подготовить дом к следующей зиме уже сейчас?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.







