Дату проведения капитального ремонта хотят указывать в платежках ЖКХ в России

В платежки за жилищно-коммунальные услуги у россиян хотят ввести еще одну графу. Эксперты предлагают указывать в квитанциях дату проведения капитального ремонта. Такой подход сделает сферу ЖКХ более прозрачной и вернет плательщикам доверие к программам капитального ремонта.

Люди смогут видеть, куда уходят их деньги и когда ждать результата. Однако графики капитального ремонта могут корректироваться, а постоянное изменение макета квитанции способно перегрузить бумажный документ. В качестве альтернативы эксперты предлагают публиковать в квитанциях QR-код или короткую ссылку на сайт электронного паспорта дома со всеми датами ремонта.

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