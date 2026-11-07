Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 ноября

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Она скончалась на 89-м году жизни. Последние недели актриса находилась в реанимации, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Отпевание Федосеевой-Шукшиной пройдет в Храме Воскресения Словущего в центре Москвы. Церемония состоится в среду, 11 ноября, сообщила дочь артистки. Похоронят Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище – рядом с ее супругом – знаменитым писателем и режиссером Василием Шукшиным.

В одном из фитнес-клубов известной сети произошел скандал: один из посетителей тайно сфотографировал другого клиента у тренажера и выложил снимок в Интернет с издевательскими комментариями. Кроме того, к ночи 7 ноября столицу ожидают заморозки, местами может выпасть мокрый снег. В связи с риском образования гололедицы в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности. Однако в воскресенье, 8 ноября, погода начнет меняться, отметили синоптики.

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