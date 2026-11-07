Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 20:30

Культура

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 ноября

Уход актрисы Федосеевой-Шукшиной назвали огромной потерей для культуры

Москвичи могут увидеть парад исторической техники в музее Вадима Задорожного

Парад исторической военной техники проходит в Музее Задорожного

Церемония прощания с артисткой Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября

Актриса Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни

Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

"Интервью": Риналь Мухаметов – о славе и кино

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" прошел в Москве

"Откройте, Давид": Валерия Ланская

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Она скончалась на 89-м году жизни. Последние недели актриса находилась в реанимации, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Отпевание Федосеевой-Шукшиной пройдет в Храме Воскресения Словущего в центре Москвы. Церемония состоится в среду, 11 ноября, сообщила дочь артистки. Похоронят Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище – рядом с ее супругом – знаменитым писателем и режиссером Василием Шукшиным.

В одном из фитнес-клубов известной сети произошел скандал: один из посетителей тайно сфотографировал другого клиента у тренажера и выложил снимок в Интернет с издевательскими комментариями. Кроме того, к ночи 7 ноября столицу ожидают заморозки, местами может выпасть мокрый снег. В связи с риском образования гололедицы в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности. Однако в воскресенье, 8 ноября, погода начнет меняться, отметили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураобществопогодагородвидеоЕкатерина Ефимцева

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика