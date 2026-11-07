Первая игра на новом футбольном стадионе "Торпедо" прошла в Москве

Московское "Торпедо" впервые сыграло официальный матч на обновленной арене имени Эдуарда Стрельцова. Соперником столичной команды в этой встрече стал нижнекамский "Нефтехимик".

Болельщики, пришедшие поддержать команду, поделились ожиданиями от игры. Один из фанатов пришел на стадион с плакатом, который нарисовал вместе с дочерью в поддержку игрока Алексея Каштанова. По его словам, обновленная арена произвела впечатление.

Другие зрители отметили, что ждут от матча в первую очередь праздника, поскольку это первая игра на новом стадионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

