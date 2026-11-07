Более 400 спортсменов приняли участие в фестивале школьного спорта стран СНГ

В Химках и Красногорске прошел XIII Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов от 12 до 15 лет из десяти государств.

Юные атлеты состязались в шахматах, футболе, баскетболе 3х3, бадминтоне, настольном теннисе и волейболе. Помимо турниров, для участников организовали культурную программу и экскурсии по Москве.

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