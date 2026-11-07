Поезд Деда Мороза отправился в Великий Устюг после рейса по МЦК

Поезд Деда Мороза отправился в Великий Устюг после праздничного рейса по Московскому центральному кольцу. Во время поездки организаторы проверили работу всех систем, загрузили подарки, а помощники зимнего волшебника заняли места в вагонах.

Торжественный старт новогоднего тура запланирован на 8 ноября. За время путешествия состав преодолеет более 24 тысяч километров и посетит 65 российских городов. Тур завершится 9 января.

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