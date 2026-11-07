Специалисты завершили капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Университет"

Капитальный ремонт эскалатора завершился на станции метро "Университет". Специалисты заменили цепи привода, отремонтировали ступени и валы редуктора, проверили тормозную систему, обновили электрическое и механическое оборудование.

Работы провели в рамках планово-предупредительной системы. Ежедневно станция "Университет" обслуживает около 40 тысяч поездок. С начала года специалисты Московского метрополитена провели средний и капитальный ремонт более 230 эскалаторов.

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