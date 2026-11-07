Движение поездов изменится на МЦД-3 в выходные

В выходные, 7 и 8 ноября, изменится движение поездов на Третьем центральном диаметре. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. В отдельные периоды интервалы движения увеличатся до 20 минут, а на станции Митьково составят до 30 минут.

На Ленинградском направлении у некоторых составов изменятся расписание и список остановок. Изменения связаны с модернизацией путевой инфраструктуры на станции Ховрино и участке Люберцы – Перово.

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