Полицейские задержали мошенников, которые выманили у москвички 19 млн рублей

Полицейские задержали мошенников, которые выманили у москвички 19 миллионов рублей. По известной схеме звонившие запугали женщину финансированием противоправной деятельности и уголовной ответственностью.

В итоге удалось задержать девушку-курьера и водителя, которые забирали у пострадавшей деньги. Однако сами средства они уже отдали другим преступникам, которых сейчас ищут.

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