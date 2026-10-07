Футбольная сборная России сыграла вничью с Нигерией. Товарищеская игра проходила в Нижнем Новгороде. До 78-й минуты подопечные тренера Валерия Карпина довольно уверенно вели в счете, но в концовке растеряли преимущество. Уже в добавленное время нигерийцы сравняли счет. Итоговый результат – 3:3.

Теперь игроки сборной возвращаются в расположения своих клубов и готовятся к возобновлению чемпионата России.

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