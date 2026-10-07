Москвичи заподозрили автомобили в порче своих смартфонов. Владельцы гаджетов пишут в соцсетях, что если направить камеру на машину, то потом фото начинают получаться с дефектами. Они считают, что во всем виноваты лидары – сканеры пространства, которыми оснащены современные автомобили.

Опасна ли эта технология для телефонных камер? Что действительно может навредить устройству? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.