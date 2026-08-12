VPN на смартфоне может стать причиной блокировки банковского перевода

VPN и другие программы на смартфоне в будущем могут стать причиной отказа банка в проведении перевода. Об этом рассказал экономист Максим Чирков.

Новые меры по борьбе с мошенниками планируют ввести уже в следующем году. Если финансовая организация обнаружит на устройстве вредоносное ПО или даже неофициальную прошивку, конкретную операцию могут отклонить. При этом единого списка подозрительных программ пока нет, каждая кредитная организация использует собственные алгоритмы защиты.

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