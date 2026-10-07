В "Аэрофлоте" напомнили о правилах перевозки животных. На борт их допустят только при наличии ветеринарных документов и только в специальной переноске. Ее размер должен позволять питомцу свободно лежать, стоять и разворачиваться.

Услугу по перевозке животных нужно оформлять заранее – не позднее, чем за 36 часов до вылета при перевозке на соседнем кресле и не позднее, чем за 6 часов в остальных случаях.

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