Против производителя вакцины "Мультикан-8" возбудили уголовное дело

Препарат одной из серий вакцины "Мультикан-8", после введения которого погибли собаки, распространяли с использованием поддельных документов. Это выяснила прокуратура Москвы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

В компании использовали подложный паспорт качества на одну из серий препарата. Документ внесли в электронную систему при вводе лекарства в оборот, после чего вакцина начала поступать в ветеринарные клиники.

После введения вакцины погибли более 300 домашних животных по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.